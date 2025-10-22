Рейсовый автобус и «Газель» столкнулись в Москве, 2 человека пострадали
Днем 22 октября в московском районе Марьино, расположенном в юго-восточной части города, столкнулись рейсовый автобус № 957 и «Газель», сообщает 360.ru.
Авария случилась возле дома №13 в Луговом проезде.
В результате ДТП травмы получили два пассажира автобуса — их оперативно госпитализировали. Всего в салоне находились восемь человек.
На место происшествия незамедлительно прибыли медики и сотрудники ГИБДД. Полиция временно ограничила движение по одной полосе в направлении центра города и по одной полосе в сторону области.
