Рейсовый автобус и «Газель» столкнулись в Москве, 2 человека пострадали

Днем 22 октября в московском районе Марьино, расположенном в юго-восточной части города, столкнулись рейсовый автобус № 957 и «Газель», сообщает 360.ru .

Авария случилась возле дома №13 в Луговом проезде.

В результате ДТП травмы получили два пассажира автобуса — их оперативно госпитализировали. Всего в салоне находились восемь человек.

На место происшествия незамедлительно прибыли медики и сотрудники ГИБДД. Полиция временно ограничила движение по одной полосе в направлении центра города и по одной полосе в сторону области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.