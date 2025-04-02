Рейс задержали на 10 часов: во Внуково застряли 200 пассажиров

В аэропорту Внуково застряли свыше 200 человек, у которых сорвался рейс в Дубай. Поездку, реализуемую авиакомпанией Utair, должны были провести еще 10 часов назад, сообщает SHOT .

Более двух сотен туристов должны были отправиться в ключевой город Объединенных Арабских Эмиратов в 06:40 по московскому времени. По словам пассажиров, перед вылетом они зашли в Boeing и час просидели в самолете, после чего их вывели с борта. Сперва рейс отложили на 10:00, позже — на 12:00, «и так каждый час».

Один из очевидцев утверждает, что изначально самолет не полетел в назначенное время из-за поломки. Когда неисправность устранили, у пилота, который должен был выполнять рейс, уже закончилась рабочая смена. После этого компания начала искать нового летчика, заявил свидетель ситуации.

Пассажирам отложенного рейса вручили «ваучер на 700 рублей» и заявили, что их рейс выполнят в ближайшее время.