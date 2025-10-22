Рейс из Москвы в Махачкалу задержали более чем на 5 часов из-за атаки БПЛА
Фото - © Медиасток.рф
Вылет самолета из аэропорта Московского региона Шереметьево в Махачкалу был отложен более чем на 5 часов по причине атаки беспилотных летательных аппаратов по Республике Дагестан, сообщает «Осторожно, Москва».
На данный момент пассажиры все еще находятся в зале ожидания.
Самолет авиакомпании «Победа», следующий по маршруту Москва — Махачкала, должен был вылететь 22 октября в 07:00, но был задержан из-за опасности атаки дронов в Дагестане. С этого времени пассажиры находятся в зоне вылета, в то время как другие рейсы в этот регион уже были отправлены,.
В настоящий момент вылет перенесен на 14:00, однако нет уверенности, что самолет вылетит по новому расписанию.
