Рейс из Москвы в Махачкалу задержали более чем на 5 часов из-за атаки БПЛА

Вылет самолета из аэропорта Московского региона Шереметьево в Махачкалу был отложен более чем на 5 часов по причине атаки беспилотных летательных аппаратов по Республике Дагестан, сообщает «Осторожно, Москва» .

На данный момент пассажиры все еще находятся в зале ожидания.

Самолет авиакомпании «Победа», следующий по маршруту Москва — Махачкала, должен был вылететь 22 октября в 07:00, но был задержан из-за опасности атаки дронов в Дагестане. С этого времени пассажиры находятся в зоне вылета, в то время как другие рейсы в этот регион уже были отправлены,.

В настоящий момент вылет перенесен на 14:00, однако нет уверенности, что самолет вылетит по новому расписанию.

