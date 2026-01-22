Рейд активистов «Здорового Отечества» в Одинцове закончился избиением и полицией

Активистов «Здорового Отечества» сначала избили, а потом задержали в Одинцове

Во время проведения рейда против вейпов в подмосковном Одинцове активисты движения «Здоровое Отечество» подверглись нападению, а затем были задержаны. Нападавшие, уверенные в своей безнаказанности, ссылались на связи в правоохранительных органах, сообщает SHOT .

Инцидент произошел возле табачного магазина в торговом центре «О! Подворье», куда общественники прибыли для выявления контрафактной продукции. Успев проверить лишь небольшое количество маркировок, активисты обнаружили продукцию с признаками подделки.

Возмущенные сотрудники торговой точки тут же выместили свою злость на участниках рейда, к потасовке присоединились другие мужчины. В результате нападения жене одного из активистов была нанесена травма губы, остальные получили удары по голове и телу. Также была повреждена техника, использовавшаяся для фиксации правонарушений.

Впоследствии сотрудники полиции доставили активистов для дачи показаний в отделение. По информации, предоставленной движением «Здоровое Отечество», ни один из нападавших задержан не был.

