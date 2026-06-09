Ребенок сжег соседскую квартиру горящими бумажными самолетиками в Ленобласти

ЧП произошло в городе Мурино. По предварительным данным, причиной пожара в квартире многоэтажки стал соседский ребенок, который поджигал бумажные самолетики и бросал из окна квартиры на верхнем этаже.

Пострадавшая Анна рассказала, что в момент возгорания в квартире находились ее дочь и домашние животные. В результате происшествия пострадавших нет, однако квартира и имущество полностью сгорели. В настоящее время семья вынуждена жить у друзей.

Анна добавила, что один из свидетелей увидел, как предполагаемый виновник поджигает бумагу и бросает ее с балкона. Родители мальчика уже дают объяснения правоохранительным органам.

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