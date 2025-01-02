сегодня в 13:21

Ребенок спас мать от безумного отца в канун Нового года

Мальчик смог спасти маму от нападавшего на нее отца, вызвав полицию за час до Нового года, сообщает РЕН ТВ .

Источник издания рассказал, что звонок в полицию поступил от ребенка в 23 часа 31 декабря. Мальчик сообщил, что «папа бьет маму».

При выезде силовиков по адресу выяснилось, что между супругами произошел конфликт. После ссоры мужчина несколько раз ударил жену руками по голове

Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами. У нее диагностировали перелом челюсти, травму гортани и следы удушения.

Агрессора задержали. По факту избиения возбуждено уголовное дело.