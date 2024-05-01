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Ребенок пострадал в ДТП с участием троллейбуса в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием троллейбуса. В результате ДТП пострадал ребенок, сообщает газета «Петербургский дневник».

Авария случилась 30 апреля. В пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что ДТП зафиксировали на пересечении Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей.

Водитель троллейбуса поворачивал налево и не уступил дорогу трамваю. В ходе ДТП пострадал четырехлетний мальчик.

Пострадавший попал в больницу в состоянии средней степени тяжести с ушибом головы.

Полиция проводит проверку по факту аварии.