Ребенок пострадал в ДТП с участием троллейбуса в Петербурге
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В Приморском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием троллейбуса. В результате ДТП пострадал ребенок, сообщает газета «Петербургский дневник».
Авария случилась 30 апреля. В пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что ДТП зафиксировали на пересечении Коломяжского проспекта и проспекта Испытателей.
Водитель троллейбуса поворачивал налево и не уступил дорогу трамваю. В ходе ДТП пострадал четырехлетний мальчик.
Пострадавший попал в больницу в состоянии средней степени тяжести с ушибом головы.
Полиция проводит проверку по факту аварии.