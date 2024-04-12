Ребенок погиб в Токмаке при обстреле ВСУ

В Токмаке в результате обстрела ВСУ есть погибшие

Ребенок погиб в Токмаке Запорожской области при обстреле ВСУ есть жертвы, погиб ребенок, десятки ранены, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Сообщается, что террористы нанесли удар по району с многоквартирными домами.

«Сейчас происходит тушение пожара и разбор завалов. Без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Возможны повторные атаки, уточнил Балицкий.