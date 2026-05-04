Ребенок мог съесть: синее мясо с крысиным ядом разбросали в Карелии
Неизвестные подбросили странное синее мясо на частный участок в карельском поселке Эссойла. Оказалось, что оно пропитано крысиным ядом. Об этом рассказала местная жительница в паблике в VK.
По словам женщины, она заприметила посторонний яркий предмет на своем участке утром в воскресенье. Подойдя по ближе, она увидела мясо, пропитанное крысиным ядом.
Жительница была в шоке. По ее словам, если бы на мясо наткнулся ее маленький ребенок, то он в силу возраста и любопытства захотел бы потянуть его в рот. В таком случае могла бы произойти трагедия.
«Мне сегодня повезло, если бы не моя внимательность, могли пострадать не только моя собака и коты, но и маленький ребенок, который все хочет запихать в рот!» — сказала она.
Женщина призвала соседей обращать внимание на яркую окраску предметов, которые лежат возле забора, калитки и ворот.
