Ребенок едва не сгорел в квартире на Красных Зорь в Петербурге

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В Петербурге ребенок пострадал в квартирном пожаре в Невском районе

В Санкт-Петербурге 8 августа произошел пожар в двухкомнатной квартире в Невском районе. В результате ЧП пострадал ребенок, которого пришлось госпитализировать, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского главка МЧС РФ.

Огнем была объята квартира на бульваре Красных Зорь. В «двушке» вспыхнуло пламя на площади 1 квадратного метра.

Пожар ликвидировали в 18:28 с привлечением трех единиц спецтехники и 15 сотрудников чрезвычайного ведомства.

«В результате пожара пострадал ребенок, госпитализирован в лечебное учреждение», — добавили в пресс-службе главного управления.

Информации о поле, возрасте и характере травм несовершеннолетнего не приводится.