Ребенка спрятали соседи: пожилая москвичка накинулась с ножом на 8-летнего внука

сегодня в 11:43

SHOT: бабушка с ножом накинулась на 8-летнего внука в Москве

Чудовищный инцидент произошел в Москве. 70-летняя бабушка накинулась с ножом на внука. Ребенка прячут у себя соседи, сообщает SHOT .

Информацию проверяют экстренные службы. По словам очевидцев, ЧП произошло в доме на улице Борисовские Пруды.

Бабушка вооружилась ножом и напала на 8-летнего внука. Соседи забрали к себе мальчика.

Местные жители утверждают, что пожилая женщина до сих пор расхаживает с холодным оружием в руках.

