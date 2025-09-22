Ребенка спрятали соседи: пожилая москвичка накинулась с ножом на 8-летнего внука
SHOT: бабушка с ножом накинулась на 8-летнего внука в Москве
Чудовищный инцидент произошел в Москве. 70-летняя бабушка накинулась с ножом на внука. Ребенка прячут у себя соседи, сообщает SHOT.
Информацию проверяют экстренные службы. По словам очевидцев, ЧП произошло в доме на улице Борисовские Пруды.
Бабушка вооружилась ножом и напала на 8-летнего внука. Соседи забрали к себе мальчика.
Местные жители утверждают, что пожилая женщина до сих пор расхаживает с холодным оружием в руках.
