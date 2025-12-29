сегодня в 18:56

Ребенка спасли при пожаре в центре Москвы

В центре Москвы пожарные оперативно справились с возгоранием в одной из квартир, из которой спасли ребенка, об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.

Предварительно известно, что пожар произошел в одной из квартир на улице Новая Дорога, дом 5.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в квартире жилого дома горят предметы интерьера и личные вещи.

В ходе проведения спасательных работ пожарные вынесли из огня одного ребенка, который был передан врачам для осмотра.

Благодаря оперативным действиям, пожар был полностью потушен.

