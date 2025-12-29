Ребенка спасли при пожаре в центре Москвы
В центре Москвы пожарные оперативно справились с возгоранием в одной из квартир, из которой спасли ребенка, об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Москве.
Предварительно известно, что пожар произошел в одной из квартир на улице Новая Дорога, дом 5.
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в квартире жилого дома горят предметы интерьера и личные вещи.
В ходе проведения спасательных работ пожарные вынесли из огня одного ребенка, который был передан врачам для осмотра.
Благодаря оперативным действиям, пожар был полностью потушен.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.