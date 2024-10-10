Ребенка могли сильно искусать в омском детском саду
Трехлетнюю девочку искусали в омском детском саду
Трехлетнюю девочку сильно искусали в брошенной воспитателями группе омского детского сада, пишет Газета.ru со ссылкой на местные источники.
Маме ребенка позвонила воспитатель детского сада и сообщила, что ее дочь искусали.
На теле ребенка женщина обнаружила многочисленные подтеки и синяки.
«Предполагаю, что дети (возраст 3 года) находились в группе одни, без взрослых. систематически», — указала родительница.
Связан инцидент с движением квадроберов или это детские шалости, неизвестно.
Ранее в Омске очевидцы запечатлели прогулку женщины с собакой и ребенком, которая передвигалась на поводке и четвереньках.