Ребенка могли сильно искусать в омском детском саду

сегодня в 22:22

Трехлетнюю девочку сильно искусали в брошенной воспитателями группе омского детского сада, пишет Газета.ru со ссылкой на местные источники.

Маме ребенка позвонила воспитатель детского сада и сообщила, что ее дочь искусали.

На теле ребенка женщина обнаружила многочисленные подтеки и синяки.

«Предполагаю, что дети (возраст 3 года) находились в группе одни, без взрослых. систематически», — указала родительница.

Связан инцидент с движением квадроберов или это детские шалости, неизвестно.

Ранее в Омске очевидцы запечатлели прогулку женщины с собакой и ребенком, которая передвигалась на поводке и четвереньках.