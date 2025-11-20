Разыскивающий геев* и наркотики СОБР сорвал вечеринку в Москве

СОБР в Москве организовал рейд в одном из ночных клубов. Силовики искали представителей ЛГБТ* и наркотики, проверяли посетителей, сообщает Baza .

Рейд организовали из-за того, что правоохранителям поступил звонок. Им сообщили, что якобы в клубе Vibe есть люди нетрадиционной сексуальной ориентации* и наркотики.

Сотрудники СОБР потребовали у посетителей клуба сесть на пол и приготовить документы для проверки. Однако силовиков послушались не все.

Одна девушка начала громко возмущаться и не стала готовиться к проверке. Тогда силовики ее скрутили, взяли за руки, ноги, и унесли с площадки.

На опубликованной записи посетители клуба сидят на полу перед силовиками. Правоохранители в этот момент начинают скручивать девушку и выносят ее с танцпола.

*Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

