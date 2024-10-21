Развожаев сообщил о гибели капитана первого ранга Михайленко в Сирии

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели капитана первого ранга Николая Михайленко в Сирии во время выполнения спецзадания.

«Сегодня в Севастополе проводили в последний путь капитана 1 ранга Николая Николаевича Михайленко», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Михайленко вырос в Чернигове в семье военнослужащего. Он еще в детстве решил пойти по стопам отца. После школы Михайленко поступил в севастопольское ЧВВМУ им. П. С. Нахимова.

Он проходил службу в Военно-морском флоте на должностях офицерского состава. Сослуживцы назвали мужчину настоящим боевым товарищем, профессионалом.

В последние годы Михайленко преподавал в ЧВВМУ. Он пользовался каждой возможностью побывать там, где на практике можно применить новые тактические приемы. Курсанты отзывались о нем как об умелом учителе.

Михайленко погиб при выполнении специальных задач в Сирии.