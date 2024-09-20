«Разрыв селезенки»: два брата-подростка избили 18-летнего парня в Подмосковье

В Воскресенске задержали одного из подростков, избивших 18-летнего юношу

В городском округе Воскресенск задержали подростка, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 18-летнему местному жителю, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительной информации, 15 сентября два брата в возрасте 13 и 16 лет из личной неприязни избили 18-летнего парня около жилого дома в Воскресенске. Пострадавшего госпитализировали в больницу с «разрывом селезенки». Хирурги были вынуждены удалить поврежденный внутренний орган.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Правоохранительные органы задержали 16-летнего подозреваемого. В настоящее время решается вопрос о применении принудительных мер воспитательного воздействия ко второму подростку, так как в настоящее время он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, полиция проверит остальных участников инцидента на совершение аналогичных преступлений на территории Московского региона.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.