Разорвало печень: как ребенок получил травмы в аквапарке Петербурга

В Калининском районе Санкт-Петербурга проводится доследственная проверка в связи с травмами, полученными семилетним ребенком в аквапарке, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По информации от пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу, все случилось днем 5 августа. Ребенок отдыхал в аквапарке вместе со своими родителями, катаясь на водных горках.

«После того, как ребенок скатился с горки в бассейн, его отец взял сына на руки и направился к выходу из зоны скатывания. Несмотря на предупреждения сотрудников аквапарка о возможности столкновения с проезжающим на горке посетителем, мужчина никак не отреагировал, в результате чего произошло травмирование», — отмечается в сообщении.

Ребенка в срочном порядке доставили в больницу. Инициирована доследственная проверка. Ранее сообщалось, что мальчик получил разрыв печени в результате столкновения с женщиной, спустившейся с горки.