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Разлив нефтепродуктов произошел при перекачке топлива из танкера на Сахалине

В воскресенье при перекачке топлива в емкости на берегу из танкера «Александр Кащук» в Холмском морском торговом порту на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Чтобы избежать разлива нефтепродуктов в окружающую среду, судно обоновано (то есть окружено бонами, или заграждениями).

Специалисты прокуратуры начали проверку соблюдения законодательства РФ при эксплуатации водного транспорта. Если будут основания, то они примут меры прокурорского реагирования.

Также прокуратура взяла на свой контроль ход проведения аварийно-спасательной операции в месте ЧП.