Разъяренный покупатель Toyota выстрелил в обманувшего его перекупа в Дагестане

В Махачкале в Республике Дагестан покупатель автомобиля Toyota Camry взбесился из-за продавца, который обманул его во время продажи, а затем попытался спрятаться. Между ними произошла перестрелка, сообщает Baza .

Дагестанец приобрел автомобиль Toyota Camry. Продавец убедил его, что машина не бита и не крашена. Но после сделки покупатель узнал, что авто все же побывало в ДТП.

Он договорился с продавцом, что тот вернет часть суммы. Однако затем мужчина исчез и перестал брать трубку.

Покупатель разозлился. Через некоторое время он нашел недобросовестного продавца и выстрелил из пистолета ему в ногу. Затем мужчины начали драться. На место приехали сотрудники полиции, которые разняли их.

