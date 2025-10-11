Разъяренный покупатель Toyota выстрелил в обманувшего его перекупа в Дагестане
Фото - © Telegram-канал "Baza"
В Махачкале в Республике Дагестан покупатель автомобиля Toyota Camry взбесился из-за продавца, который обманул его во время продажи, а затем попытался спрятаться. Между ними произошла перестрелка, сообщает Baza.
Дагестанец приобрел автомобиль Toyota Camry. Продавец убедил его, что машина не бита и не крашена. Но после сделки покупатель узнал, что авто все же побывало в ДТП.
Он договорился с продавцом, что тот вернет часть суммы. Однако затем мужчина исчез и перестал брать трубку.
Покупатель разозлился. Через некоторое время он нашел недобросовестного продавца и выстрелил из пистолета ему в ногу. Затем мужчины начали драться. На место приехали сотрудники полиции, которые разняли их.
