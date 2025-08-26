Разъяренная петербурженка хотела отомстить экс-мужу, но перепутала авто

В Колпине в Санкт-Петербурге разъяренная женщина хотела отомстить бывшему мужу, но перепутала машины и разбила чужой автомобиль, сообщает «112» .

Женщина выпила для храбрости, взяла молоток и кухонный нож и пошла мстить экс-мужу и его новой возлюбленной. На улице Октябрьской, где сейчас живет парочка, она нашла Renault новой сожительницы мужчины и решила его испортить.

Горожанка порезала все шины иномарки, расцарапала ножом двери, 14 раз ударила молотком по лобовому стеклу и прошлась еще по фарам.

Но как оказалось в итоге, женщина разбила не ту машину. Это было авто той же модели и цвета, только принадлежит оно другому человеку. Когда владелец иномарки пришел с работы через несколько часов, то увидел изуродованную машину и сообщил о вандализме в полицию.

Полицейские быстро нашли злоумышленницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Теперь женщине может грозить до 2 лет колонии, также нужно будет возместить ущерб. Ремонт изуродованной машины обойдется в 80 тыс. рублей.