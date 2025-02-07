Разгул стихии: мощный ветер снес детей и взрослых в Комсомольске-на-Амуре

Мощный ветер повалил детей и взрослых у школы в Комсомольске-на-Амуре

Amur Mash опубликовал видео, как мощный ветер сносит и валит детей у школы в Комсомольске-на-Амуре.

На видео показано, как взрослые с детьми идут по тропинке и заснеженной парковке, как вдруг их буквально швыряет на землю сильнейший порыв ветра. Те, кто остался стоять на ногах, отбегают назад, подталкиваемые ветром.

Несколько человек лежат на земле и не могут подняться. Кто-то держится за забор, чтобы не быть опрокинутым.

Ролик был снят у школы № 34 на Магистральном шоссе. Рядом также находится детский сад № 102.

Ранее в Хабаровский край пришел мощный циклон. Регион завалило снегом, образовались сугробы выше человеческого роста. Штормовой ветер сносит облицовку домов и рекламные конструкции.