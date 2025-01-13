Разбивший голову о лед москвич перед смертью отправил родным селфи

47-летний житель Москвы трагически ушел из жизни на днях, занимаясь устранением наледи на своем дачном участке в подмосковном Ступино. Перед этим он успел отправить родным фотографию, на которой было видно его поврежденную голову, сообщает сайт MK.Ru .

Погибший, который работал в IT, каждое воскресенье наведывался в свой загородный дом. В зимний период он обычно приезжал один. 10 января, как обычно, он занимался уборкой снега около дома, чистил дорожки и разбрасывал реагенты.

Когда мужчина поскользнулся и упал, он сильно травмировав голову. Несмотря на обильное кровотечение, мужчина не вызвал скорую помощь. Он самостоятельно обработал рану и перевязал голову подручными средствами, а затем сделал селфи и отправил фото супруге, уверяя, что все в порядке и ей не стоит приезжать.

Родные стали беспокоиться, когда он перестал отвечать на звонки. На следующий день жена с сестрой приехали к нему, но обнаружили мужчину уже без признаков жизни. Врачи предполагают, что причиной смерти стала травма головы, полученная в результате падения.