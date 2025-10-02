Разбил служебную машину: пьяного водителя ловили со стрельбой в Ленобласти

В Волхове Ленинградской области сотрудники полиции преследовали молодого водителя, применив оружие. Пытаясь уйти от погони, он чуть не совершил наезд на полицейского, сообщает «Фонтанка» .

Все началось с того, что Ford Focus совершил столкновение с припаркованным автомобилем и скрылся с места происшествия. Патруль ДПС, заметив это, начал преследование нарушителя.

В какой-то момент водителю пришлось остановиться, и полицейский предпринял попытку задержания. В ответ тот дал задний ход и нанес повреждения служебному автомобилю.

После предупредительного выстрела вверх Ford Focus оказался в кювете. За рулем находился 21-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, не имевший водительских прав. В отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях.

