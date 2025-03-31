Растут риски пожаров: в Кемерове вспыхнуло здание на улице Рутгерса

В пресс-службе ГУ МЧС по Кузбассу заявили, что в понедельник в Кемерове на улице Рутгерса загорелось здание, сообщает Сiбдепо .

В 12:44 оперативные службы получили информацию о возгорании, выехали на место ЧП и приняли все меры по тушению огня. В зданий людей не было обнаружено, никто не пострадал.

В связи с этим событием стоит помнить, что с наступлением весны активно растут риски возникновения пожаров, особенно на лесных и дачных территориях.

Важно соблюдать меры осторожности: не оставлять без присмотра костры, не выбрасывать горящие сигареты и помнить о том, что даже маленькая искра может привести к серьезному возгоранию. А в случаях обнаружения огня стоит незамедлительно обратиться в экстренные службы.