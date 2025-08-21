Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова не взяли на СВО

Осужденного за расстрел сослуживцев бывшего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова не взяли на СВО, несмотря на то, что он неоднократно обращался с такой просьбой, сообщает РИА Новости .

«Он с 2022 года много раз просил через колонию, хотел пойти на СВО, писал письма, в последний раз в прошлом году, но ответов нет», — рассказал его адвокат Руслан Нагиев.

В октябре 2019 года Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев под Читой. В результате погибли 8 человек и двое получили ранения. В январе 2021 года суд приговорил Рамиля к 24,5 годам лишения свободы.

В декабре 2022 года Шамсутдинов пытался попасть в зону специальной военной операции, вступив ряды ЧВК «Вагнер», но отравиться в зону боевых действий ему не удалось.