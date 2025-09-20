Раскрыто орудие убийства политика Чарли Кирка

сегодня в 16:55

NBC: политика Кирка могли убить из сделанной в Германии винтовки XIX века

Обвиняемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, скорее всего, мог совершить выстрел из немецкой винтовки Mauser 98. Ее создали в XIX веке, рассказали источники NBC News, сообщает ТАСС .

Оружием владел дед подозреваемого Тайлера Робинсона. Скорее всего, его привезли в Соединенные Штаты до 1960 года. У такого оружия, вероятно, нет серийного номера, поэтому его непросто отследить.

31-летнего Кирка убили 10 сентября. Он выступал в университете в Ореме в американском штате Юта.

Кирк погиб в больнице от полученного ранения. Политик имел консервативные взгляды и поддерживал президента США Дональда Трампа.

