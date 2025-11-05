Раскрошило кость: железная дверь столовой расплющила палец школьника в Краснодаре

В краснодарской школе железная дверь «уничтожила» палец 9-летнего мальчика. Третьеклассник утверждает, что старшеклассница со всей силы хлопнула дверью в столовую, после чего палец буквально расплющился, а кость раскрошило, сообщает Baza .

В результате инцидента Матвей получил открытый перелом фаланги. По словам пострадавшего, девочка, хлопнувшая дверью, а затем прокричала «Мне ничего не будет!» и убежала.

Мама Матвея обратилась к руководству школы № 16 с просьбой предоставить записи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Однако за две недели ожидания ответа так и не получила.

В настоящее время третьеклассник ходит на перевязки и готовится к операции по ампутации. Его мать так и не получила от школы внятного ответа о ситуации. Это вынудило ее обратиться в прокуратуру. Полиция и ПДН также занялись этим делом.

