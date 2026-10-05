Расчленителя Церетели и ее дочери арестовали в Москве

В Москве судом с учетом позиции прокуратуры Юго-Восточного административного округа заключен под стражу 47-летний мужчина, обвиняемый в убийстве Елены Церетели и ее 19-летней дочери. Об этом сообщили в столичной прокуратуре .

Фигуранту дела предъявлено обвинение по статье об убийстве двух лиц из корыстных побуждений, а также по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия.

Со слов обвиняемого, 1 октября 2026 года в гараже в Новой Москве он застрелил из пистолета 19-летнюю дочь своей сожительницы. В тот же день в квартире на Жулебинском бульваре он застрелил ее 53-летнюю мать.

Тела сожительницы и ее дочери мужчина расчленил. Останки были обнаружены на балконе квартиры и в гараже. Одежду убитых он сжег в металлической бочке на территории гаражно-строительного кооператива.

Обвиняемый был задержан в Воронежской области. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

При этом расследование резонансного двойного убийства в Москве обрастает новыми подробностями. Обвиняемый в жестокой расправе над гражданской супругой пытался уничтожить улики и следы преступления с помощью кухонной техники — мясорубки.

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