Расчленили и сожгли: экс-прокурорша помогла дяде скрыть убийство в Подмосковье

Экс-прокурорша помогла дяде скрыть убийство своего парня и сжечь его труп

Бывшая работница московской прокуратуры, занимавшаяся надзором за исполнением уголовного законодательства, помогла дяде скрыть убийство своего молодого человека в Подмосковье. Родственники сожгли труп и хотели уехать из РФ, сообщает Baza .

Рядом с деревней Колычево в Можайском муниципальном округе Подмосковья в конце октября нашли труп 42-летнего Гурбана К. внутри полностью сгоревшей машины Hyundai Solaris. Работники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об убийстве и быстро нашли подозреваемых.

Ими оказались 33-летняя девушка погибшего, которая до этого, предположительно, работала в прокуратуре в Москве, и ее дядя.

У Гурбана К. и девушки отношения длились последние шесть месяцев. Однако мужчина ее, предположительно, регулярно избивал и унижал.

Об этом девушка рассказала дяде и попросила припугнуть мужчину. Через некоторое время дама вместе с Гурбаном отправилась на дачу к дяде. Мужчины поссорились.

Дядя «перестарался» и убил Гурбана К. Совместно девушка и мужчина спрятали следы, отвезли тело на автомобиле к трассе и подожгли.

Убийц задержали на границе. Они хотели покинуть РФ.

На опубликованной записи видно, что Hyundai Solaris полностью выгорел. На сиденье находились человеческие кости.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.