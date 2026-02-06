Расчлененный экс-мэр Самары жив? Журналист выдвинула альтернативную версию

Криминальный журналист Наталья Аряткова и анонимный независимый судмедэксперт выдвинули альтернативную версию убийства внучкой бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Они считают, что супруги могут быть живы, сообщает 63.ru .

По их мнению, подозрительно выглядит очень малое количество следов крови в квартире, где произошло расчленение. Следы найдены точечно: в сифонах, на камине, на потолке. Нет ни кровавых луж, ни брызг на стенах, ни следов интенсивного мытья с использованием агрессивной химии в огромных количествах.

Как считает судмедэксперт, при расчленении в бытовых условиях, даже в ванной, появляется колоссальное количество биологического материала: кровь, частицы тканей, жир. Они разбрызгиваются, попадают в мельчайшие щели, под плинтуса, в стыки плитки. Вымыть это идеально практически невозможно.

Также странной показалась версия о том, что тела заморожены жидким азотом, расчленены, а останки (якобы перемолотые с гречкой) разбросаны по мусоркам.

Специалист отметил, что растворить тело полностью, особенно кости и зубы, дома невероятно сложно. Для этого нужны огромные объемы концентрированных кислот или щелочей. Также при растворении выделяется огромное количество токсичных, зловонных паров. Но при этом ни один сосед не рассказывал о странных запахах, шумах работ или визитах с подозрительными канистрами.

Корысть журналист назвала сомнительным мотивом для убийства, ведь наследником первой очереди является дочь, а не внучка убитых супругов. Показания убийцы были даны без эмоций и с ледяным спокойствием.

Аряткова предположила, что Тарховы живы и решили инсценировать смерть. Это могло произойти, например, из-за старых долгов, опасностей из 1990-х или по другим причинам. Для такого плана требуется «виновный». Идеальный кандидат — проблемная внучка с долгами, сложными отношениями в семье и доступом к их имуществу. Возможно также, что дедушка, бабушка и внучка договорились.

По мнению журналиста, пока не найдены тела, такая версия вполне может рассматриваться.

