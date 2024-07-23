Расчет российской самоходки уничтожил немецкое орудие ВСУ

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Российские артиллеристы уничтожили немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000 ВСУ под Авдеевкой, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» получил данные о расположении немецкой САУ Panzerhaubitze 2000 ВСУ.

На расстоянии 20 километров российские артиллеристы осколочно-фугасными снарядами поразили немецкую установку.

После выполнения задачи, расчет под прикрытием подразделений РЭБ без потерь вернулся на свои позиции, сказано в публикации.