Расчет российской самоходки уничтожил немецкое орудие ВСУ
Российские артиллеристы уничтожили немецкую самоходку ВСУ под Авдеевкой
Российские артиллеристы уничтожили немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000 ВСУ под Авдеевкой, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Расчет самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» получил данные о расположении немецкой САУ Panzerhaubitze 2000 ВСУ.
На расстоянии 20 километров российские артиллеристы осколочно-фугасными снарядами поразили немецкую установку.
После выполнения задачи, расчет под прикрытием подразделений РЭБ без потерь вернулся на свои позиции, сказано в публикации.