сегодня в 05:29

Российские военные группировки «Центр» с помощью самоходных гаубиц «Акация» уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Военнослужащие расчетов 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С3 „Акация“ группировки войск „Центр“ уничтожили опорный пункт националистов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что операция была проведена на авдеевском направлении.

Отличившимся бойцам за уничтожение огневых средств ВСУ вручили государственные награды. Медали «За отвагу» и «Жукова» вручили на передовой, отметили в ведомстве.