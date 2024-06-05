Расчет гаубицы расчистил поле для продвижения под Харьковом

сегодня в 06:03

Российские артиллеристы обеспечили темп продвижения войск под Харьковом, уничтожив заминированный опорник, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В боевой работе был задействован расчет 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Север".

Боевики ВСУ бросили свои позиции, предварительно заминировав их.

Российские артиллеристы получили данные разведки и нанесли удар, чтобы помочь пехоте и не тратить время на ликвидацию мин.

"Благодаря этому российские военнослужащие смогли, не снижая темпа, продвинуться дальше и занять более выгодные позиции", - отметили в ведомстве.