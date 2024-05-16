«Рапиры» тульских десантников поразили склады и пехоту ВСУ

Тульские десантники «Южной» группировки войск ликвидировали подразделение вражеской пехоты и склад с боеприпасами на северском направлении, сообщили в Минобороны России.

В этом районе действуют артиллеристы подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ, которые работают по ВСУ из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». Враг скрывался в районе Веселого и Раздоловки в ДНР. Огонь ведется 100-мм осколочно-фугасными снарядами.

Враг пытается спрятаться в блиндажах и заброшенных зданиях. Командир взвода огневой поддержки с позывным «Диди» назвал «Рапиру» «невероятно точным» орудием.

«Можно закинуть в квадрат пять на пять метров пять снарядов. Как только они входят в зону поражения, снимаем маскировку и и ведем огонь на уничтожение. Как правило, не успевают убежать. А если убежали, мы знаем, где их блиндаж», — пояснил он.

В корректировке огня расчетам помогают беспилотники с тепловизорами. Артиллеристы получают координаты попаданий с БПЛА и делают выстрелы точнее. Отмечается, что подразделения работают круглосуточно и в любую погоду.