Ранило маму и ребенка: духовой шкаф взорвался в квартире в столичном Марьино
Взрыв духового шкафа произошел в квартире в Москве
Фото - © Медиасток.рф
Взрыв духового шкафа случился в квартире в столичном Марьино. Осколками посекло маму и ребенка, они госпитализированы, сообщает SHOT.
42-летняя жительница дома на Новочеркасском бульваре готовила ужин. В какой-то момент произошла разгерметизация духовки, которая «рванула».
Осколки от взрыва разлетелись по всей кухне, попав в женщину и ее 6-летнего ребенка.
На место прибыли экстренные службы, пострадавших госпитализировали в больницу.
