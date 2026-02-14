Ранило маму и ребенка: духовой шкаф взорвался в квартире в столичном Марьино

сегодня в 20:18

Взрыв духового шкафа произошел в квартире в Москве

Взрыв духового шкафа случился в квартире в столичном Марьино. Осколками посекло маму и ребенка, они госпитализированы, сообщает SHOT .

42-летняя жительница дома на Новочеркасском бульваре готовила ужин. В какой-то момент произошла разгерметизация духовки, которая «рванула».

Осколки от взрыва разлетелись по всей кухне, попав в женщину и ее 6-летнего ребенка.

На место прибыли экстренные службы, пострадавших госпитализировали в больницу.

