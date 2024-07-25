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Раненый разведчик ВС РФ отрезал себе руку и шел километр до медиков

Разведчик ВС РФ наступил на мину, ему пришлось отрезать себе руку, чтобы выжить, а затем пройти 1 км за помощью медиков, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе» .

Инцидент произошел под Часовым Яром, где российский военный разведчик наступил на противопехотную мину. После этого раздался взрыв, а боец отлетел на вторую мину. Его рука оказалась наполовину оторвана.

Раненый боец попросил сослуживцев ампутировать ему руку, однако те отказались. Разведчику пришлось взять ножницы из аптечки и самому отрезать конечность.

Затем военный направился к квадроциклу медиков. Он шел около 1 км. В итоге мужчину доставили к полевым хирургам.

Врачи сумели спасти разведчика, несмотря на большую потерю крови, осколки в теле и ранение стопы.