Ранена беременная: в парламенте Сербии произошла массовая драка

сегодня в 13:55

Во время потасовки в парламенте Сербии беременной в лицо пустили газ

В Народной скупщице Сербии оппозиционные депутаты сорвали заседание и устроили массовую драку во время обсуждения законопроекта о высшем образовании: депутату Соне Илич, которая находится на 8 месяце беременности, пустили газ в лицо, а в Ясмину Обрадович бросили светошумовую гранату, сообщает Общественное Телевидение Росси и.

Политолог Вадим Сипров, комментируя ситуацию, заявил, что происходящее в Сербии может быть связано с пророссийской позицией президента страны Александра Вучича.

«Возможности наладить какое-либо сообщение с Россией у сербов нет. При этом большая часть населения этой страны настроена пророссийски и русофильски, всячески поддерживает политический курс, который проводит Россия», — сказал эксперт.

Оппозиционные депутат подготовились к провокации заранее. Они принесли с собой цветные дымовые шашки, светошумовые гранаты и яйца.