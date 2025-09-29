Рамки металлоискателя и охранники в техникуме в Архангельске отсутствовали

Рамок металлоискателя и охраны не было на входе в техникум в Архангельске. Студенты поделились, что там сидит женщина, которая спрашивает студенческие билеты, но иногда не предпринимаются даже такие меры безопасности, сообщает SHOT .

Этим мог воспользоваться 18-летний Артем К., который, предположительно, напал с ножом на преподавателей. Он вошел в здание без студенческого билета.

Документа у Артема К. не было, потому что его пришлось сдать после того, как парня отчислили за неуспеваемость.

Также у Артема К. с собой, предположительно, был нож в рюкзаке. Документы у парня никто не проверил. А отсутствующие рамки металлоискателя не позволили заметить спрятанное оружие.

По данным Mash, третьей жертвой нападения на колледж в Архангельске оказался сотрудник гардероба. Мужчина стоял на входе. Он одним из первых предпринял попытку сорвать нападение Артема К. За это он и получил от парня удар ножом.

