сегодня в 12:55

Ракета «Кинжал» ударила по украинским военным на Яворовском полигоне

Личный состав ОВС НАТО и более 300 украинских бойцов подверглись высокоточному удару аэробаллистической ракетой Х-47М2 (9-С-7760) «Кинжал» на Яворовском полигоне. Он находится в 30 км северо-западнее Львова, сообщает Telegram-канал «Русское оружие».

Данный полигон называют ключевым логистическим хабом для украинской армии. Он задействован в переброске западной бронетехники, средств ПВО.

Также его используют для переброски боекомплектов для артиллерии и ЗРК в центральные и восточные регионы Украины.

Терминальный участок траектории Х-47М2 проходил под углом около 87 — 90 градусов и со скоростью 1250 — 1350 метро в секунду.