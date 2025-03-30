Работники строительной фирмы обвиняют руководство в задержках зарплаты

Сотрудники крупного ООО «Региональная строительная компания» подали коллективную жалобу в прокуратуру из-за задержек зарплаты. Около 130 человек считают себя пострадавшими, обращение подали 80 из них, сообщает SHOT .

Работники уже несколько месяцев не могут добиться получения денег. В том числе зарплату не выдали даже уволившимся сотрудникам. Такая ситуация сохраняется с ноября прошлого года. Также руководство не выдает компенсацию за неиспользованный отпуск.

Коллектив предприятия принял решение добиться возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора Александра Шворы. Руководитель отказался комментировать ситуацию.

РСК выполняет крупные работы. В том числе сотрудники компании реконструировали аэропорты Пулково и Внуково. При этом с начала 2024 года с организацией расторгли 11 госконтрактов из-за срыва сроков работ, которые произошли из-за задержки зарплаты.

В прошлом году на компанию подали жалобы более 100 вахтовиков, которые строили трассу М-12 в Башкирии. Зарплату работникам выплатили после вмешательства силовиков.