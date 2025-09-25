Работники «Мособлпожспаса» вызволили ребенка из запертой квартиры в Орехово-Зуеве

Работники 243-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» через окно проникли в запертую квартиру жилого дома, в которой находился ребенок 2023 года рождения. Инцидент произошел в городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника части Николай Великий рассказал, что вечером в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился взволнованный мужчина. Выяснилось, что он на пару минут вышел на лестничную площадку, и в этот момент его ребенок закрыл входную дверь изнутри на щеколду. Мужчина не смог самостоятельно попасть в свое жилье и вызвал специалистов.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы оценили ситуацию и решили через окно проникнуть в квартиру, расположенную на четвертом этаже многоквартирного дома. Оперативно развернув автомобильную лестницу, огнеборцы поднялись наверх и залезли через приоткрытое окно. После чего специалисты успешно открыли дверь, обеспечили отцу доступ в жилище и освободили маленького мальчика из заточения. К счастью, в медицинской помощи ребенок не нуждался», — уточнил Николай Великий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.