Работники «Мособлпожспаса» вывели из подмосковного леса дедушку с внуком

16 июня спасатели пожарно-спасательной части № 203 ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и вывели из леса пожилого мужчину с десятилетним внуком, заблудившихся в лесном массиве неподалеку от деревни Аксеново, СНТ «Прожектор», Волоколамского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник ПСЧ-203 Владислав Макеев рассказал, что утром любители «тихой охоты» отправились в лес и заблудились. С собой у грибников был мобильный телефон, но сигнал не ловил в густой чаще.

«В единую диспетчерскую службу «Система-112» обратилась супруга мужчины, которая сообщила, что муж, уйдя в лес с их внуком, перестал выходить на связь. Дежурная смена спасателей оперативно выехала в предполагаемое место поиска и начала прочесывать лес, подавая звуковые сигналы, работая на отклик. К спасательной операции присоединились сотрудники ГКУ МО «Мособллес» и МВД. Поиски продлились более трех часов, после чего, ориентируясь на звуковые сигналы, грибники смогли выйти к спасателям. Медицинская помощь никому не потребовалась», — рассказал Владислав Макеев.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функцонирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.