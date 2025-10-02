Работники «Мособлпожспаса» спасли 3 рабочих, отравившихся в подвале Раменского

Заместитель начальника ПСП ПСЧ-343 Илья Александров рассказал, что помощь спасателей потребовалась 3 мужчинам, проводившим гидроизоляцию подвала здания. Самостоятельно выбраться из тесного помещения в состоянии отравления у них не было возможности, а медики не могли к ним добраться и обратились за помощью.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку. Сложность операции состояла в том, что проникнуть в подвал высотой 50 см можно было только через вентиляционное окно размером 40 на 40 см. Пострадавшие находились на расстоянии 18-20 м от этого отверстия. Более того, путь к мужчинам преграждали еще две стены с вентиляционными отверстиями 40×40 см и 30×40 см. Специалисты включились в дыхательные аппараты и стали пробираться к мужчинам, параллельно с этим они обеспечили продув помещения с помощью воздуходувки. Спасатели передали рабочим веревки и с их помощью вытянули пострадавших из технического помещения. После чего работники подразделения передали мужчин 1978, 1999 и 2002 года рождения медикам для дальнейшей госпитализации», — пояснил Илья Александров.

