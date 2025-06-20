Работники «Мособлпожспаса» помогли человеку, попавшему в ДТП в Дмитрове
Фото - © ГКУ МО «Мособлпожспас»
Накануне работники поисково-спасательного поста 270-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали водителя газели, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. Инцидент произошел в Дмитровском муниципальном округе, сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».
Старший смены Наталья Федотова пояснила, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение от очевидцев о столкновении двух автомобилей: Skoda Yeti и Peugeot. Авария произошла на трассе А-107 на повороте в деревню Исаково. В результате ДТП пострадали водитель Skoda Yeti 1952 года рождения и водитель Peugeot 1977 года рождения, который оказался заблокирован передней панелью в салоне.
«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы, во избежание возможного возгорания топлива, отключили аккумуляторы на поврежденных машинах. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента осторожно извлекли 48-летнего мужчину из искореженного авто. После чего специалисты зафиксировали водителя Peugeot на спинальном щите и передали его медикам. Водителю Skoda Yeti медработники оказали помощь до приезда спасателей. С многочисленными травмами и переломами мужчины были госпитализированы в районную больницу», — уточнила Наталья Федотова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.