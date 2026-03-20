Работник проката оставил екатеринбурженку в горящем помещении, она погибла

В пункте проката самокатов на Сибирском тракте в Екатеринбурге Свердловской области произошел пожар. Сотрудник оставил зашедшую посетительницу внутри горящего помещения и ушел из него, женщина погибла, сообщает E1.ru .

47-летняя женщина зашла в пункт проката, чтобы арендовать самокат для 16-летнего сына.

По словам брата погибшей Сергея, сын уехал из пункта проката. Через некоторое время после этого прозвучал взрыв.

«В магазине были только Оля и сотрудник. Когда все загорелось, он оставил ее там. Если бы он ее взял хотя бы за руку, одернул хотя бы, может быть, она бы жива осталась», — отметил Сергей.

В региональном МЧС рассказали, что пожар произошел из-за загоревшегося самоката. Воспламенился его аккумулятор.

При этом женщина погибла не из-за ожогов. Она задохнулась дымом. Он за несколько минут заполнил все помещение.

Брат погибшей отметил, что супруг находился неподалеку в автомобиле. Когда он подошел, в помещение было невозможно зайти.

