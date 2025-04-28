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Работавшую на Украине писательницу Фрелих обнаружили убитой в Гамбурге

Писательницу Александру Фрелих, уехавшую из Украины в Германию, обнаружили застреленной в собственном плавучем доме на Эльбе в немецком Гамбурге. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал The Guardian.

Близкие нашли бездыханное тело 58-летней Фрелих в плавучем доме. Приехавшие спасатели зафиксировали смерть писательницы.

Фрелих работала журналисткой в столице Украины, Киеве. Там она создала женский журнал.

Через некоторое время женщина мигрировала в Германию. В ФРГ Фрелих сотрудничала со Stern и стала писать романы.

Труп женщины нашел сын. По данным полиции, она умерла насильственной смертью.

Фрелих — автор таких книг, как «Путешествие с русскими», «Моя русская свекровь и другие катастрофы».