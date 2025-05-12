Работавший 24/7 китайский сторож умер во время секса на работе

SCMP: семье умершего во время секса на работе китайца выплатят компенсацию

В Пекине пожилой охранник фабрики по фамилии Чжан умер во время секса на рабочем месте. Китайский суд признал его гибель несчастным случаем на производстве, благодаря чему его семья может рассчитывать на компенсацию, сообщает South China Morning Post .

Апелляционный суд в Китае постановил, что право заниматься любовью на работе «равнозначно праву пить воду и пользоваться туалетом».

Согласно действующим в КНР правилам страхования от несчастных случаев на производстве, внезапная смерть сотрудника на рабочем месте считается несчастным случаем на производстве. Семьи людей, которые скончались на работе, обязаны получить компенсацию.

Газета Southern Metropolis News сообщала, что Чжану было более 60 лет, он работал круглосуточно и без выходных. Мужчина был единственным охранником на маленькой фабрике в Пекине.