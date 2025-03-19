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Рабочий нашел тайник ВСУ с гранатометом и патронами в подмосковном лесу

В подмосковном лесу рабочий обнаружил тайник ВСУ, в котором находились гранатомет и боеприпасы. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают диверсанта, сообщает Mash .

Инцидент произошел 15 марта в СНТ «Лесная поляна». Александр (имя изменено) занимался покраской деревьев. В какой-то момент мужчина отошел справить нужду в лес, где и обнаружил сумку с оружием и пояснительными записками.

Александр принес сумку и показал находку коллегам, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В ходе осмотра в сумке обнаружили гранатомет «РПГ 22» и 98 пистолетных патронов натовского калибра. Правоохранители разыскивают неизвестного диверсанта.