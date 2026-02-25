Рабочего насмерть задавило обломками обрушившегося цеха в Челябинской области

сегодня в 18:46

Рабочего насмерть задавило обломками обрушившейся заброшенной части бывшего завода в Челябинской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Трагедия произошла в среду днем в Златоусте. Согласно данным следствия, частичное обрушение заброшенной части галереи ленточного конвейера цеха произошло во время демонтажа. В ходе разбора завалов спасателями обнаружено тело 33-летнего мужчины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства смерти рабочего.

