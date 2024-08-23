Пытался запрыгнуть на ходу: опоздавшему отрезало ногу поездом в Нижнем Новгороде

На Московском вокзале в Нижнем Новгороде пострадал 37-летний мужчина, который пытался запрыгнуть в поезд на ходу. Ему ампутировало ступню ноги, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Центральное МСУТ Следственного комитета.

Происшествие случилось утром пятницы, 23 августа. Мужчина, проживающий в Рыбинске, попал под поезд сообщением Новый Уренгой — Москва. Все произошло на 3-м пути Московского вокзала.

По имеющейся информации, иногородний опоздал на рейс и пытался на ходу запрыгнуть в железнодорожный состав. Мужчина не удержался на поручнях, упал на рельсы и угодил под поезд. В результате этого ему ампутировало стопу.

Пострадавшего госпитализировали. По факту произошедшего Следком проводит проверку.